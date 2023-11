Ουκρανία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό (pics)

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, κατά την είσοδό του στο λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος και να τραυματιστούν τρία μέλη του πληρώματος και ένας λιμενικός, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

A civilian ship has been hit by #Russia's rocket in #Odesa according to #Ukraine.

A maritime pilot was killed and three crew injured, one of whom is in hospital. They are all Filipino.



The missile hit at the moment the ship was entering the port of #Odessa.#StopRussia pic.twitter.com/7ZWOPki4ow