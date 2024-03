Ουκρανία: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες στο Χάρκοβο από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές (vid)

Η Ρωσία πραγματοποίησε δύο αεροπορικές επιδρομές σε μια κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο την πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας 12, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

The Northeastern Ukrainian City of Kharkiv is reported to have been Targeted today by UMPB D-30SN Precision-Guided Glide Bombs launched by Russian Tactical Aircraft for the First Time since the War began in 2022, causing Damage to 3 Residential Buildings, 3 Cars, and the Death of… pic.twitter.com/UcVVVfxBr5