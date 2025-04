Ουκρανία: Ένας νεκρός και 112 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο σκότωσε έναν άνδρα μέσα στο σπίτι του και τραυμάτισε τουλάχιστον 112 άλλους, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, σύμφωνα με τοπικούς Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Έτσι ξεκίνησε η Ρωσία αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή – με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, Shaheds – να ακρωτηριάζουν τους ανθρώπους και τις πόλεις μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

Ο Ιχόρ Τερέχοφ, δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, είπε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 21 πολυκατοικίες, δύο σχολεία, δύο νηπιαγωγεία, ένα κέντρο τεχνών για παιδιά και ένα εργοστάσιο, όπου η απεργία προκάλεσε φωτιά, ενώ περισσότερα από 5.000 παράθυρα έσπασαν στην επίθεση, είπε ο αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας είπε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους στο Χάρκοβο, τρεις από τους οποίους βαλλιστικούς και έφεραν κεφαλές διασποράς.

«Η Ρωσία είναι τρομοκρατική μηχανή. Θα σταματήσει μόνο αν την αντιμετωπίσουμε με αληθινή δύναμη», πρόσθεσε ο Αντρίι Σίμπιχα, μια ημέρα μετά τη συνάντηση με απεσταλμένους των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας στο Παρίσι.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε αργότερα ότι στην επίθεση είχαν χρησιμοποιηθεί προηγμένοι πύραυλοι Iskander.

Emergency response operations are still underway in Kharkiv following the Russian missile strike. Preliminary reports indicate they were cruise missiles—Iskanders. One of the missiles detonated in mid-air over a residential neighborhood; another struck an industrial site near a… pic.twitter.com/lLNuk0PgNN