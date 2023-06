Ουκρανία: Ένας νεκρός και εννιά τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στη Χερσώνα

Ρωσικό πλήγμα στο κέντρο της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, πόλη που έχει πληγεί από μεγάλες πλημμύρες μετά την καταστροφή φράγματος στον ποταμό Δνείπερο, προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού.

"Μετά τους βομβαρδισμούς του ρωσικού πυροβολικού, υπάρχουν άμαχοι τραυματίες και νεκροί στο κέντρο της πόλης της Χερσώνας. Ο αριθμός τους μένει να διευκρινιστεί", δήλωσε ο Σέργκι Σεργκέγεφ, υπεύθυνος για τον Τύπο στην περιοχή.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, "ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν". Σε ένα χωριό κοντά στη Χερσώνα "τέσσερις κάτοικοι τραυματίστηκαν" σε άλλο πλήγμα, προστίθεται σε ανακοίνωση.

Right now, Russia is shelling the drowning Kherson and flooded coastal areas, preventing rescuers from evacuating the population. At the same time, they are not even trying to evacuate people in the occupied territories. People are sitting on the rooftops without food or water,… pic.twitter.com/JqNc2Oxiuh