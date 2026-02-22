Ουκρανία: Ένας νεκρός, 24 τραυματίες από βομβιστικές εκρήξεις στο Λβιβ

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και 24 άτομα τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς τα μεσάνυχτα στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε την Κυριακή η Εθνική Αστυνομία, σε μια επίθεση για την οποία ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία.

«Έχει διαπιστωθεί προκαταρκτικά ότι εξερράγησαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί», ανέφερε η αστυνομία μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρέι Σαντόβι, γράφοντας στο Telegram, χαρακτήρισε το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια και ανέφερε ότι μια 23χρονη αστυνομικός έχασε τη ζωή της. Δώδεκα άτομα παρέμειναν στο νοσοκομείο, δύο σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι μια γυναίκα συνελήφθη σε σχέση με την έρευνα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε μετά την άφιξη μιας περιπολίας στο σημείο όπου υποψιάζονταν διάρρηξη σε κατάστημα, ενώ η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε λίγο αργότερα.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο βραδινό του βίντεο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση και είπε ότι οι δράστες είχαν προσληφθεί μέσω του διαδικτύου. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι η Ρωσία «θα συνεχίσει να κάνει ανάλογες επιθέσεις εναντίον των Ουκρανών. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη προστασία για τους ανθρώπους», είπε ο Ζελένσκι.

Αυτή την εβδομάδα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.