Ουκρανία: Έλαβε τρία δισ. ως πρώτη δόση από πακέτο στήριξης της ΕΕ

Η Ουκρανία έλαβε μια πρώτη δόση τριών δισ. ευρώ από ένα πακέτο 18 δικ. ευρώ που προβλέπεται να λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2023, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukraine received the 1st €3 billion from the new €18 billion macro-financial program. I’m grateful to the EU & President @vonderleyen for the strong support. Preserving 🇺🇦’s financial stability is vital for our joint victory over the aggressor #РазомПереможемо #StandWithUkraine