Ουκρανία: Στα ύψη οι τιμές των σιτηρών μετά το χτύπημα της Ρωσίας σε λιμάνια (vid)

Στα ύψη εκτινάχθηκαν οι τιμές των σιτηρών παγκοσμίως, μετά τις επιθέσεις της Ρωσίας στα λιμάνια σιτηρών της Ουκρανίας στον Δούναβη, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Η Μόσχα εντείνει τη χρήση βίας για να επιβάλει εκ νέου τον αποκλεισμό των ουκρανικών εξαγωγών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, από την επίθεση με drones καταστράφηκαν 40.000 τόνοι σιτηρών που προορίζονταν για χώρες στην Αφρική καθώς και την Κίνα και το Ισραήλ.

Οι τιμές του σιταριού στο Σικάγο εκτινάχθηκαν κατά 4% και παρέμειναν αυξημένες κατά περίπου 2,5% αργότερα το πρωί, με τους εμπόρους να ανησυχούν εκ νέου για το χτύπημα των παγκόσμιων προμηθειών από την απομάκρυνση της Ουκρανίας, ενός από τους κορυφαίους εξαγωγείς στον κόσμο, από την αγορά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι ένα σιλό σιτηρών υπέστη ζημιά στο λιμάνι Ιζμαΐλ του Δούναβη στην περιοχή της Οδησσού: «Τα ουκρανικά σιτηρά έχουν τη δυνατότητα να θρέψουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων X (πρώην twitter).

Το λιμάνι, κατά μήκος του ποταμού από τη Ρουμανία-μέλος του ΝΑΤΟ, έχει χρησιμεύσει ως η κύρια εναλλακτική οδός εξόδου από την Ουκρανία για εξαγωγές σιτηρών από τότε που η Ρωσία επανέφερε τον de facto αποκλεισμό των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας στα μέσα Ιουλίου.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές δείχνει πυροσβέστες σε σκάλες να μάχονται με μια τεράστια φωτιά σε ύψος αρκετών ορόφων σε ένα κτίριο καλυμμένο με σπασμένα παράθυρα. Πολλά άλλα μεγάλα κτίρια ήταν ερειπωμένα και σιτηρά χύθηκαν από τουλάχιστον δύο κατεστραμμένα σιλό.

