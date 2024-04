Ουκρανία: Εκρήξεις στα δυτικά από επιθέσεις πυραύλων και drones (vid)

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Ιβανο-Φρανκίφσκ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Suspiline, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπερίπτανται στην περιοχή.

🇷🇺⚡️🇺🇦-#UkraineRussiaWar:



Video shows the attack of Russian forces on Ivano-Frankivsk, local telegram channel reported on a series of explosions heard



Explosion in Ivano-Frankivsk was also confirmed by - “Suspilne".



The Ukrainian warned about a UAV attack.#Russia-#Ukraine pic.twitter.com/odDxuLEhn6