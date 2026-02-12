Ουκρανία: Δύο νεκροί στο ανατολικό τμήμα, χιλιάδες κτίρια χωρίς θέρμανση ύστερα από ρωσικά πλήγματα

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 2.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση εν μέσω του χειμώνα από μαζικά ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ουκρανικές αρχές.

Στην πόλη Λόζοβα, στην ανατολική Ουκρανία, που δέχθηκε επίθεση από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν στο σπίτι τους και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Σέρχιι Ζελένσκι.

«Ήταν μια από τις πιο τρομακτικές νύχτες για την κοινότητά μας από την έναρξη της εισβολής» των ρωσικών δυνάμεων το 2022, τόνισε.

Στο Κίεβο, όπου τα ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας είχαν ξανά στόχο ενεργειακές υποδομές, «σχεδόν 2.600 επιπλέον κτίρια έμειναν χωρίς θέρμανση» σε πολλές συνοικίες, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, επισημαίνοντας ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι πάνω από 1.100 πολυκατοικίες -σε σύνολο 12.000 στο Κίεβο- δεν είχαν ήδη θέρμανση μετά τις ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Τα τελευταία πλήγματα έχουν εξάλλου αφήσει χωρίς ρεύμα πάνω από 100.000 νοικοκυριά στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η ιδιωτική εταιρεία παροχής DTEK.

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 24 πυραύλους και 219 drones στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο κυρίως τις πόλεις Κίεβο, Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, Ντνίπρο, στην κεντροανατολική, και Οδησσό, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στην Ντνίπρο, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και περίπου 10.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της Οδησσού Σέρχιι Λίσακ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ύστερα από μαζική ρωσική επίθεση με drones στην πόλη και ότι 23 άνθρωποι δέχονται ψυχολογική υποστήριξη αφού επλήγη εννεαώροφη πολυκατοικία.

Ο Λίσακ πρόσθεσε ότι στόχος της επίθεσης στην Οδησσό ήταν επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις και ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση υποδομής. Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ένα σουπερμάρκετ και σε πάγκους σε αγορά, συμπλήρωσε.

Παράλληλα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα δήλωσε ότι σχεδόν 300.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό στην πόλη της Οδησσού λόγω των διακοπών ρεύματος.

«Πρόκειται για μια νέα απόπειρα να στερήσουν τους Ουκρανούς από τις βασικές υπηρεσίες εν μέσω του χειμώνα», που είναι ιδιαίτερα δριμύς φέτος, κατήγγειλε.

Η Μόσχα, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει εντείνει ιδιαίτερα τους βομβαρδισμούς της κατά του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου τους τελευταίους μήνες.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση στη χώρα από την έναρξη του πολέμου με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μην έχουν θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω θερμοκρασιών μερικές φορές χαμηλότερων των -20 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι ενεργειακές υποδομές έχουν δεχθεί επίθεση πάνω από 220 φορές από την αρχή της ρωσικής εισβολής, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 10 μαζικά πλήγματα από τον Οκτώβριο.