Ουκρανία: Δυο νεκροί και 54 τραυματίες σε πλήγματα drones της Ρωσίας στο Χάρκοβο (vid)

Μια επίθεση ρωσικών drones διάρκειας εννέα λεπτών στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 54, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την Τετάρτη.

Οι έντονες επιθέσεις με 17 drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε 15 διαμερίσματα ενός πενταόροφου κτιρίου και άλλες ζημιές στην πόλη κοντά στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Χάρκοβο, Ιγκόρ Τερέχοφ.

«Υπάρχουν άμεσες επιθέσεις σε πολυώροφα κτίρια, ιδιωτικές κατοικίες, παιδικές χαρές, επιχειρήσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς», δήλωσε ο Τερέχοφ στο Telegram.

😰 Horrifying scenes from the aftermath of the Russian attack on Kharkiv. So far, 54 people have been injured and 2 confirmed killed. #StopRussianAggression #Kharkiv pic.twitter.com/v0ECmpI5lB