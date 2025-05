Ουκρανία: Διαταγή για απομάκρυνση των κατοίκων στο Σούμι - Φόβοι για νέα ρωσική επίθεση

Οι αρχές της βορειοανατολικής περιφέρειας της Ουκρανίας Σούμι, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία, εξέδωσαν σήμερα εντολή υποχρεωτικής απομάκρυνσης των κατοίκων έντεκα χωριών λόγω «βομβαρδισμών», καθώς το Κίεβο φοβάται μια ρωσική επίθεση στην περιοχή.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένης της μόνιμης απειλής που επικρέμαται στη ζωή των αμάχων λόγω των βομβαρδισμών μεθοριακών κοινοτήτων», ανέφερε η περιφερειακή διοίκηση του Σούμι.

Πρόκειται για αρκετά χωριά κοντά στα σύνορα. Συνολικά, 213 κοινότητες της περιοχής έχουν τεθεί υπό εντολή εκκένωσης.

Οι περιφερειακές αρχές δεν ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ρωσική επίθεση, όμως η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει χωριά στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σήμερα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη άλλου ενός χωριού στην περιφέρεια Σούμι, του χωριού Βοντολάγκι, καθώς και του χωριού Νοβόπιλ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ.

Russian forces have occupied nine settlements and 140km2 of territory in Sumy Oblast, aiming to advance toward the city of Sumy



Ukrainian Forces 🇺🇦 still control the vast majority of villages, all key settlements, and ~26km between Russian forces and the city of Sumy pic.twitter.com/6ewmm65IVV