Ουκρανία: Δεύτερο φορτηγό πλοίο απέπλευσε από ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα αφού φόρτωσε σιτηρά

Το Aroyat είναι το δεύτερο φορτηγό πλοίο το οποίο απέπλευσε από το ουκρανικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, αφού φόρτωσε σιτηρά, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, πηγή στη βιομηχανία, αναφέρει το Reuters.

Μέχρι στιγμής, τα φορτηγά πλοία Resilient Africa και Aroyat έφθασαν το Σάββατο στην Ουκρανία και επρόκειτο να αναχωρήσουν αφού φόρτωναν σχεδόν 20.000 τόνους σίτου για την Αφρική και την Ασία.

Το Resilient Africa αναχώρησε την Τρίτη από την Ουκρανία μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σίτου.

The first vessels - merchant ships Resilient Africa and Aroyat - passed through the temporary corridor to Ukrainian ports.



They will load 20,000 tons of Ukrainian wheat for African countries. pic.twitter.com/5Z80mBXvX1