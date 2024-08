Ουκρανία: Βυθίσαμε ρωσικό υποβρύχιο και καταστρέψαμε αντιαεροπορικό σύστημα S-400

Τη βύθιση του ρωσικού υποβρυχίου Rostov on Don στο λιμάνι της Σεβαστούπολης και την καταστροφή ενός αντιαεροπορικού συστήματος S-400 στην περιοχή της Κριμαίας ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο (3/8) οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ενώ, από την επίθεση που έγινε την Παρασκευή (2/8) υπέστησαν σημαντικές ζημιές τέσσερις εκτοξευτές του αντιαεροπορικού συστήματος Triumf.

⚡️Ukrainian Warriors performed strikes on a Russian Rostov on Don submarine and an S-400 complex - General Staff.



4 launchers of the "Triumph" air defense system were significantly damaged.

The submarine sank.



Submarine B-237 "Rostov-on-Don" is one of four submarines of the… pic.twitter.com/ig6VARtQR2