Independent

Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

4. Η δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα παραμείνει στα 800.000 άτομα σε καιρό ειρήνης.

5. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία θα παρέχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας που αντανακλούν το Άρθρο 5.

α. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση, θα επαναφερθούν όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

β. Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία ή ανοίξει πυρ προς ρωσικό έδαφος χωρίς πρόκληση, οι εγγυήσεις ασφάλειας θα θεωρηθούν άκυρες. Εάν η Ρωσία ανοίξει πυρ εναντίον της Ουκρανίας, οι εγγυήσεις ασφάλειας θα τεθούν σε ισχύ.

γ. Οι διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας δεν εξαιρούνται από την παρούσα συμφωνία.

6. Η Ρωσία θα θεσμοθετήσει πολιτική μη επιθετικότητας απέναντι στην Ευρώπη και την Ουκρανία.

7. Η Ουκρανία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

8. Ένα ισχυρό πακέτο μέτρων για την παγκόσμια ανάπτυξη της Ουκρανίας, το οποίο θα καθοριστεί σε ξεχωριστή συμφωνία για τις επενδύσεις και τη μελλοντική ευημερία. Το πακέτο αυτό θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων, μεταξύ των οποίων:

α. Η δημιουργία ενός Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε τομείς με υψηλή ανάπτυξη, όπως η τεχνολογία, τα κέντρα δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι αμερικανικές εταιρείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία και θα επενδύσουν από κοινού στην ανάκαμψη, καθώς και στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

γ. Θα καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, με στόχο την αποκατάσταση, την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των κατοικημένων περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα παράσχει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που θα επιταχύνει αυτές τις προσπάθειες.

ζ. Θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου, στην οποία θα συμμετάσχει ένας κορυφαίος παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των χρηματοοικονομικών ως διαχειριστής της ευημερίας, με σκοπό την οργάνωση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου ανάκαμψης και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για μελλοντική ευημερία.

9. Θα δημιουργηθούν διάφορα ταμεία για την αντιμετώπιση της ανάκαμψης της οικονομίας της Ουκρανίας, την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών και περιφερειών, καθώς και για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών ζητημάτων.

α. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες θα δημιουργήσουν ένα ταμείο κεφαλαίου και επιχορηγήσεων με στόχο τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια για διαφανείς και αποτελεσματικές επενδύσεις στην Ουκρανία.

β. Θα χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι παγκόσμιοι οργανισμοί ανοικοδόμησης θα χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς για να ενισχύσουν και να διευκολύνουν αυτές τις προσπάθειες.

γ. Η Ουκρανία θα εφαρμόσει τα βέλτιστα παγκόσμια πρότυπα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

δ. Η Ουκρανία διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης για τις ζημίες που υπέστη.

10. Μετά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία θα επιταχύνει τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

11. Η Ουκρανία επιβεβαιώνει ότι θα παραμείνει μη πυρηνικό κράτος σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

12. Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια θα λειτουργεί από κοινού από τρεις χώρες: την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

13. Και οι δύο χώρες δεσμεύονται να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και σε ολόκληρη την κοινωνία που προάγουν την κατανόηση και την ανεκτικότητα απέναντι σε διαφορετικές κουλτούρες και εξαλείφουν τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις. Η Ουκρανία θα εφαρμόσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσών των μειονοτήτων.

14. Στις περιοχές Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, η γραμμή ανάπτυξης των στρατευμάτων κατά την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας αναγνωρίζεται de facto ως γραμμή επαφής.

α. Επιβεβαιώνουμε de facto ως μέρη ότι αυτή είναι η γραμμή επαφής – όπου βρισκόμαστε επί του παρόντος.

β. Θα συγκληθεί ομάδα εργασίας για να καθορίσει την αναδιάταξη των δυνάμεων που είναι απαραίτητη για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς και για να ορίσει τους παραμέτρους για πιθανές μελλοντικές ειδικές οικονομικές ζώνες.

γ. Μετά την επίτευξη ισοδύναμης βάσης για τη μετακίνηση των δυνάμεων, θα αναπτυχθούν διεθνείς δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής επαφής για την παρακολούθηση της τήρησης της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για τη δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης, θα απαιτηθεί ειδική έγκριση από το ουκρανικό κοινοβούλιο ή δημοψήφισμα.

δ. Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο, προκειμένου η παρούσα συμφωνία να τεθεί σε ισχύ.

ε. Τα μέρη συμφωνούν να τηρήσουν τους κανόνες, τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και των πρόσθετων πρωτοκόλλων τους, τα οποία ισχύουν πλήρως στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των καθολικά αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

15. Μετά την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν να μην τροποποιήσουν τις συμφωνίες αυτές με τη χρήση βίας.

16. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον ποταμό Δνείπερο και τη Μαύρη Θάλασσα για εμπορικούς σκοπούς.

17. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων.

α. Όλοι οι εναπομείναντες αιχμάλωτοι πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καταδικάστηκαν από το ρωσικό σύστημα από το 2014 έως σήμερα, θα απελευθερωθούν

β. Όλοι οι κρατούμενοι άμαχοι και όμηροι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των πολιτικών κρατουμένων, θα επιστραφούν.

γ. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δεινών των θυμάτων.

18. Η Ουκρανία πρέπει να διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

19. Η παρούσα συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του Προέδρου Τραμπ. Η Ουκρανία, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετέχουν σε αυτόν τον μηχανισμό. Σε περίπτωση παραβιάσεων θα επιβληθούν κυρώσεις.

20. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν με την παρούσα συμφωνία, θα τεθεί αμέσως σε ισχύ πλήρης κατάπαυση του πυρός.