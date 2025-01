Ουκρανία: Αεροπορικός συναγερμός σε εθνικό επίπεδο λόγω πυραυλικής απειλής

Αεροπορικό συναγερμό σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας πυραύλων κρουζ που απειλούν τμήματα του ουκρανικού εδάφους, κήρυξαν οι ουκρανικές αρχές το πρωί της Τετάρτης (15/1), την επομένη μιας σημαντικής επίθεσης των δυνάμεων του Κιέβου σε ρωσικές περιφέρειες.

Ειδικότερα, η Πολεμική Αεροπορία, στον λογαριασμό της στο Telegram, ανακοίνωσε πως «πύραυλοι κατευθύνονται προς το Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην κεντρική Ουκρανία, καθώς και προς τις περιφέρειες του Τσερνίγκιβ (βόρεια), της Πολτάβα (κέντρο) και του Μικολάιφ (νότια)».

«Ομάδα πυραύλων κρουζ εντοπίσθηκε εξάλλου να κατευθύνεται προς το Κίεβο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τη ρωσική επίθεση, το Κίεβο και η Μόσχα έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά τους και θέλουν να βελτιώσουν τις θέσεις τους πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο την ερχόμενη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος έχει δηλώσει πως θέλει να εργαστεί για να σταματήσει τον πόλεμο αμέσως μόλις αναλάβει καθήκοντα.

Παράλληλα, αρκετούς στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας έπληξε η Ουκρανία την Τρίτη (14/1), μια επίθεση που όπως τη χαρακτηρίζει το Κίεβο «είναι η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου».

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, αποθήκες πυρομαχικών και εργοστάσια χημικών χτυπήθηκαν έγιναν στόχοι της ουκρανικής επίθεσης, κάποιοι εκ των οποίων απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Πηγές της υπηρεσίας πληροφοριών SBU της Ουκρανίας είπαν στο BBC ότι η ολονύκτια επίθεση ήταν ένα «οδυνηρό πλήγμα» στην ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο.

