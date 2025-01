Ουκρανία: 13 νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια

Ρωσική πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι (8/1) στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας που είχε ως αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 30 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Δεκατρείς οι νεκροί. Τριάντα τραυματίες έπειτα από επίθεση του εχθρού στη Ζαπορίζια διακομίστηκαν στα νοσοκομεία», δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram, ο οποίος είχε ανακοινώσει προηγουμένως τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο κυβερνήτης συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφίες που δείχνουν πτώματα να κείτονται στη μέση του δρόμου και αυτοκίνητα να φλέγονται.

Την ίδια ώρα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε την Τετάρτη στη ρωσική πόλη Ένγκελς λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση μετά την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ.

Η επίθεση έπληξε αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί τα ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσάργκιν δήλωσε ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν τη φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι, ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πραγματοποίησαν στη διάρκεια της νύκτας πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία και επιτέθηκαν στην περιφέρεια Σαράτοφ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην πόλη Ένγκελς, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

🔥🔥 Secondary detonation occurred at the oil depot in Engels



The fire after the drone attack has not subsided for almost 24 hours. Two EMERCOM rescuers have already died trying to put out the fire, one was injured and hospitalized.



According to local media reports, not that… pic.twitter.com/2RqDdDm5bd