Ουγγαρία: Θα συνεχίσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Η Ουγγαρία θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ούγγρο υφυπουργό Διεθνών Επικοινωνιών Ζόλταν Κόβατς.

Αυτό ειπώθηκε μετά τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Ο Kόβατς ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία του Όρμπαν και του Zελένσκι να ανταλλάσσουν χειραψία στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

.@PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA: Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "We support an immediate ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV