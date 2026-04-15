Ουγγαρία: Ο Μάγιαρ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Σούλιοκ

Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί σήμερα κατά την πρώτη τους τετ-α-τετ συνάντηση.

«Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων (...)», δήλωσε ο Πέτερ Μάγιαρ στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το προεδρικό μέγαρο και πρόσθεσε ότι, αν δεν αποχωρήσει, η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το ουγγρικό σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Ορμπαν, είτε πρόκειται για τον Γενικό Εισαγγελέα είτε πρόκειται για τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου».

Σύμφωνα με τον Πέτερ Μάγιαρ, ο πρόεδρος απάντησε «με αινιγματικό τρόπο» στο αίτημα αυτό δηλώνοντας ότι «φυσικά επιθυμία του είναι η διαφύλαξη του κράτους δικαίου και του διεθνούς κύρους της Ουγγαρίας» και ότι θέλει να εξετάσει «τα επιχειρήματα υπέρ της αποχώρησής του».

Ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι ο Τάμας Σούλιοκ τον πληροφόρησε ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να γίνει το νωρίτερον στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, αλλά στην πραγματικότητα οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 6η και η 7η Μαΐου, εξήγησε ο Πέτερ Μάγιαρ αποχωρώντας από το προεδρικό μέγαρο.

Χάρη στην ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που εξασφάλισε το κόμμα Tisza στις εκλογές της Κυριακής, με 138 εκ των 199 έδρες, ο Πέτερ Μάγιαρ είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα απαλλάσσοντας την ουγγρική πολιτεία από τα προσκόμματα με τα οποία ο Βίκτορ Όρμπαν έχει φροντίσει να ναρκοθετήσει την λειτουργία των θεσμών.