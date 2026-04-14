Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ, προετοιμάζει μια συνολική συμφωνία με τις Βρυξέλλες για την αποκατάσταση των σχέσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες επιδεινώθηκαν κατά τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, ο Μάγιαρ, αν και δεν αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα πριν από τις 5 Μαΐου, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο την επανεκκίνηση της συνεργασίας.

Κεντρική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης αποτελεί η αποδέσμευση περίπου 18 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν «παγώσει» λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου, καθώς και η πρόσβαση σε επιπλέον 16 δισ. ευρώ για αμυντικά δάνεια. Παράλληλα, επιδιώκεται ο τερματισμός ημερήσιου προστίμου ύψους 1 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες εμφανίζονται επιφυλακτικές και ζητούν σαφείς αποδείξεις μεταρρυθμίσεων, όπως ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς και προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Μάγιαρ έχει δεσμευτεί για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για υλοποίηση ουσιαστικών αλλαγών.

Από την πλευρά της ΕΕ, βασική απαίτηση είναι η άρση του ουγγρικού βέτο σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως το πακέτο δανεισμού ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και η στήριξη νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Επιπλέον, ζητείται η αποδοχή της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο.

Ο Μάγιαρ εμφανίζεται διατεθειμένος για συμβιβασμούς, δηλώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει προηγούμενες δεσμεύσεις, ενώ διαθέτει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που του επιτρέπει να προωθήσει γρήγορα μεταρρυθμίσεις.

Η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό θα είναι στην Πολωνία, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος κατάφερε να ξεμπλοκάρει ευρωπαϊκά κονδύλια μετά από παρόμοιες μεταρρυθμίσεις.

Ο χρόνος πιέζει, καθώς η Ουγγαρία κινδυνεύει να χάσει σημαντικούς πόρους εάν δεν συμμορφωθεί έως τον Αύγουστο.

Η επικείμενη συνεδρίαση της διαδικασίας του Άρθρου 7 στα τέλη Μαΐου θεωρείται κρίσιμο τεστ για τη νέα κυβέρνηση, καθώς θα κρίνει την αξιοπιστία των δεσμεύσεών της έναντι των Ευρωπαίων εταίρων.