Ουγγαρία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε ένα σπίτι κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης

Δύο άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων ήταν αστυνομικός, σκοτώθηκαν ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Έστεργκομ, στη βόρεια Ουγγαρία, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία και οι εκπρόσωποι των εισαγγελικών αρχών απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Ενημερωτικοί ιστότοποι μετέδωσαν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα σπίτι στα περίχωρα της πόλης αυτής, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία, την ώρα που οι αστυνομικοί είχαν πάει εκεί για να αντιμετωπίσουν μια «απειλή».

