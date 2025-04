Ουγγαρία: Αποχωρεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - Στη Βουδαπέστη ο Νετανιάχου

Την αποχώρησή της ανακοίνωσε η Ουγγαρία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την Πέμπτη (03/04), κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης στη Βουδαπέστη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το διεθνές δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο δεξιός λαϊκιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προσκάλεσε τον Ισραηλινό ομόλογό του να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη τον Νοέμβριο μία ημέρα μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες που οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος ως «πολιτικά κινούμενες» και τροφοδοτούμενες από «αντισημιτισμό».

BREAKING:



Hungary announces it’s withdrawing from the International Criminal Court (ICC).



The announcement comes as Netanyahu meets with Orban in Budapest today.



🇭🇺🇮🇱 pic.twitter.com/Rt0bMAV2ds