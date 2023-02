Ουάσινγκτον και Λονδίνο επιβάλλουν κυρώσεις σε Βούλγαρους για διαφθορά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία επέβαλαν νέες κυρώσεις σε βάρος οκτώ Βουλγάρων που τους κατηγορούν για διαφθορά, εκ των οποίων δύο είναι πρώην υπουργοί και ένας σημαίνων βουλευτής.

«Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, σε συντονισμό με τους Βρετανούς εταίρους μας, επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους για την ευρεία εμπλοκή τους στη διαφθορά στη Βουλγαρία», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

