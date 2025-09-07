Το Όρος Σινά μετατρέπεται σε πολυτελές θέρετρο - Τα σχέδια της Αιγύπτου

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν οι αλλαγές τις οποίες προωθεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση στο Όρος Σινά τίθενται επί τάπητος σε άρθρο του BBC υπό τον τίτλο «Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε ένα πολυτελές resort», όπου γίνεται επίσης λόγος για το πώς τα σχέδια του Καΐρου σχετικά με τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου στην περιοχή, μπορούν να καταστρέψουν το βραχώδες τοπίο.

Σύμφωνα με το δημοσίευα του BBC, το Όρος Σινά, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, είναι ένας από τους πιο ιερούς τόπους της Αιγύπτου, που χαίρει του σεβασμού Εβραίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων, θεωρείται το μέρος όπου ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές. Π

Ερωτήματα που θέτονται είναι τι θα γίνει με το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνη το οποίο επίσης βρίσκεται στο Όρος Σινά, καθώς και τι περιλαμβάνει το σχέδιο του Καΐρου. Σύμφωνα με το BBC, το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης του 6ου αιώνα –που διοικείται από την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία– βρίσκεται επίσης εκεί και κατά πως φαίνεται οι μοναχοί του θα παραμείνουν, καθώς οι αιγυπτιακές αρχές, υπό την πίεση της Ελλάδας, διέψευσαν ότι σκοπεύουν να το κλείσουν.

Παρά ταύτα, έντονες ανησυχίες εξακολουθούν να υπάρχουν για το πώς στον απομονωμένο αυτό τόπο, το Όρος Σινά, κατασκευάζονται πολυτελή ξενοδοχεία και βίλες Ενώ εκεί είναι επίσης η πατρίδα μιας παραδοσιακής Βεδουίνικης κοινότητας, της φυλής Τζεμπελέγια (Jebeleya).

Ήδη η φυλή αυτή, γνωστή και ως Φύλακες της Αγίας Αικατερίνης, έχει δει τα σπίτια και τα οικολογικά τουριστικά καταλύματά της να κατεδαφίζονται χωρίς αποζημίωση. Αναγκάστηκαν ακόμα και να ξεθάψουν νεκρούς από το κοιμητήριο της περιοχής για να δημιουργηθεί νέος χώρος στάθμευσης.

«Απαραίτητη βιώσιμη ανάπτυξη»

Σύμφωνα με το BBC, το σχέδιο της Αιγύπτου παρουσιάστηκε ως «απαραίτητη βιώσιμη ανάπτυξη» που θα ενισχύσει τον τουρισμό, όμως έχει επιβληθεί στους Βεδουίνους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, λέει ο Βρετανός συγγραφέας ταξιδιωτικών οδηγών Μπεν Χόφλερ (Ben Hoffler). «Αυτή δεν είναι ανάπτυξη όπως τη βλέπουν ή τη ζήτησαν οι Τζεμπελέγια, αλλά επιβάλλεται από τα πάνω για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ξένων και όχι της τοπικής κοινότητας».

Οι ενστάσεις της Αθήνας στα σχέδια της Αιγύπτου

Μπορεί οι περίπου 4.000 κάτοικοι της περιοχής να διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για τις αλλαγές, ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Ελλάδα έχει εκφράσει πιο έντονα τη δυσαρέσκειά της για τα αιγυπτιακά σχέδια, λόγω της σύνδεσής της με το μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της Αιγύπτου

Το 2021 ξεκίνησε η Αίγυπτος ξεκίνησε το κρατικό Πρόγραμμα Μεγάλης Μεταμόρφωσης (Great Transfiguration Project). Προβλέπεται η κατασκευή ξενοδοχείων, οικολογικών καταλυμάτων, ενός μεγάλου κέντρου επισκεπτών, καθώς και η επέκταση του μικρού κοντινού αεροδρομίου και την εγκατάσταση τελεφερίκ προς το Όρος Σινά.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει την ανάπτυξη ως «δώρο της Αιγύπτου προς όλο τον κόσμο και όλες τις θρησκείες».

Παρότι οι εργασίες φαίνεται να έχουν σταματήσει προσωρινά λόγω οικονομικών προβλημάτων, η πεδιάδα του Ελ-Ράχα με θέα προς το μοναστήρι έχει ήδη μεταμορφωθεί, με τους επικριτές του σχεδίου να λένε ότι τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής καταστρέφονται.