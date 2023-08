Όρμπαν: Η Δύση δεν έχει πια την πολυτέλεια να εντάξει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ

Οι δυτικές χώρες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να εντάξουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξή του, καθώς όπως σημείωσε «η ένταξη θα σήμαινε άμεσο πολεμικό κίνδυνο»

Στη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Twitter, γνωστό ως «Χ» ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε στον τέως παρουσιαστή του Fox News και νυν δημοσιογράφο ότι υπήρξε «πραγματική ευκαιρία» να ενσωματωθεί η Ουκρανία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008. Αλλά «δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των μεγάλων δυτικών χωρών για να γίνει αυτό», οπότε η ιδέα απορρίφθηκε, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδια χάθηκε μια «ιστορική ευκαιρία» και πρόσθεσε ότι «αυτό το παράθυρο ευκαιρίας δεν είναι πλέον ανοιχτό, επομένως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια μακρά συνοριογραμμή ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία που ανήκει στο ΝΑΤΟ» και προειδοποίησε ότι «αυτό θα σήμαινε άμεσο πολεμικό κίνδυνο για όλους μας, ακόμη και στην Ουάσιγκτον».

Όπως τόνισε, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να «ξεχάσει την ένταξη της Ουκρανίας» και να συμφωνήσει σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με τη Μόσχα.

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz