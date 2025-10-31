Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι πρέπει να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως η Ουγγαρία είναι εκτεθειμένη σε δίκτυα αγωγών όσον αφορά την ενέργεια, ώστε να εξαιρεθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Όρμπαν ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το ζήτημα της ενέργειας θα πρέπει να διευθετηθεί κατά τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου.

Είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τις κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil και ότι θα επιδιώξει επίσης τη σύναψη μιας ευρύτερης οικονομικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η συνάντηση με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα μπορεί να φέρει πιο κοντά τη σύνοδο για την ειρήνη», υπογράμμισε ακόμα και σημείωσε ότι αναμένει να συνάψει οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ότι πρέπει να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ουγγαρία είναι εκτεθειμένη σε δίκτυα αγωγών όσον αφορά την ενέργεια.