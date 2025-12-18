Όρμπαν: Αντιμέτωπος με σειρά σκανδάλων τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές

Τέσσερις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 15 χρόνια, εμφανίζεται αποδυναμωμένος εξαιτίας μεγάλης σειράς σκανδάλων που συνδέονται με την προστασία των παιδιών, σκάνδαλα που προστίθενται στις χαμηλές επιδόσεις της ουγγρικής οικονομίας.

Ο Βίκτορ Ορμπαν, που καυχιέται ότι είναι φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, φρόντισε από την επιστροφή του στην πρωθυπουργία το 2010 να εδραιώσει την εξουσία του στην κεντροευρωπαϊκή χώρα των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων με μία πληθώρα μέτρων για τον περιορισμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης και για τη φίμωση κάθε αντίθετης φωνής.

Όμως, η εμφάνιση τον περασμένο χρόνο του Πέτερ Μαγιάρ ως ηγέτη της αντιπολίτευσης έφερε μία νέα δυναμική στην ουγγρική πολιτική σκηνή, σημειώνει η αναλύτρια Σουζάνα Βέγκ, αρμόδια προγράμματος του German Marshall Fund των ΗΠΑ.

«Αντί μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης, ο Όρμπαν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με έναν και μόνο υποψήφιο που απολαμβάνει την αντίστοιχη δημόσια υποστήριξη».

Το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ - πρώην συζύγου πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Ορμπαν - έχει το προβάδισμα στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις εδώ και έναν χρόνο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στο στρατόπεδο του εθνικιστή Ούγγρου πρωθυπουργού, όπως μαρτυρά και η έντονη δραστηριοποίησή του από το καλοκαίρι.

Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Βίκτορ Όρμπαν ανέβαζε ταχύτητα το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ψηφοφορία για να ντοπάρει τη δημοτικότητα του κόμματός του, σύμφωνα με τον Szabolcs Dull, δημοσιογράφο και δημιουργό του podcast Ötpontban. «Αυτήν τη φορά, το Fidesz αναγκάσθηκε να βγάλει τους άσσους απ' το μανίκι πολύ νωρίτερα».

Για να συγκινήσει ένα εκλογικό σώμα ανήσυχο για την έρπουσα οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό που βρίσκεται στο 4% σε ετήσια βάση, ο Όρμπαν πολλαπλασίασε τις ανακοινώσεις: θέσπιση δανείων επιδοτούμενων από το κράτος για την αγορά πρώτης κατοικίας, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τις τρίτεκνες μητέρες και 14η σύνταξη...

Έχει επίσης ταξιδέψει στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον για να διασφαλίσει ότι η Ουγγαρία θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να προμηθεύεται φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και έχει οργανώσει πληθώρα συγκεντρώσεων στις αγροτικές περιοχές που μέχρι σήμερα είναι το προπύργιό του.

Κλείδωμα της εξουσίας

Κατά τη διάρκεια των προσεκτικά σκηνοθετημένων και ανοικτών μόνο στους οπαδούς του προεκλογικών συγκεντρώσεων, ο Όρμπαν αναμασάει το ένα από τα αγαπημένα του θέματα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι συνωμοτεί για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και τον Πέτερ Μαγιάρ ότι είναι «μαριονέτα των Βρυξελλών».

Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τον Βίκτορ Όρμπαν που εφάρμοσε πολιτική περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των σεξουαλικών και των έμφυλων μειονοτήτων στο όνομα της προστασίας των παιδιών και της οικογένειας.

Την Παρασκευή, ο Πέτερ Μαγιάρ δημοσίευσε έκθεση του 2001 που έχει καταγράψει περισσότερες από 3.000 περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει διευθύνοντα κέντρου κράτησης ανηλίκων που κλωτσά στο κεφάλι ένα αγόρι πεσμένο στο έδαφος.

Με πρόσκληση του Πέτερ Μαγιάρ, περί τις 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στη Βουδαπέστη για να ζητήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης.

Τον περασμένο χρόνο, η πρόεδρος της Ουγγαρίας, Καταλίν Νόβακ, πιστή στον Βίκτορ Όρμπαν, αναγκάσθηκε να παραιτηθεί αφού χορήγησε χάρη στον συνεργό ενός καταδικασμένου για εγκλήματα κατά παιδιών.

Απέναντι σε αυτούς τους οιωνούς, ο Όρμπαν λαμβάνει μέτρα για να «κλειδώσει» τους θεσμούς σε περίπτωση εκλογικής του ήττας. Τελευταίο παράδειγμα: την περασμένη εβδομάδα, το κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο που δυσκολεύει την αποπομπή του προέδρου Ταμάς Σουλιόκ, ανθρώπου του Ορμπαν, η θητεία του οποίου λήγει το 2030. Αν και ο ρόλος του προέδρου στην Ουγγαρία είναι συμβολικού χαρακτήρα, έχει την δυνατότητα να μπλοκάρει προσωρινά την επικύρωση νόμων, γεγονός που θα του επέτρεπε να διαταράξει το έργο οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης.