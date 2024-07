Όρμπαν: Ακύρωσε την επίσκεψη της Μπέρμποκ μετά τις γερμανικές επικρίσεις για την επίσκεψη στη Μόσχα

Η Ουγγαρία ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, στη Βουδαπέστη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας στις 5 Ιουλίου, μετά την κριτική που άσκησε ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, στο ταξίδι του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Ο Όρμπαν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στις 5 Ιουλίου σε μια απροειδοποίητη επίσκεψη στη Μόσχα, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας.

«Δεν μπορείς να κάνεις ειρήνη από μια άνετη πολυθρόνα στις Βρυξέλλες», δήλωσε ο Όρμπαν στο X.

You cannot make peace from a comfortable armchair in Brussels. Even if the rotating EU-Presidency has no mandate to negotiate on behalf of the EU, we cannot sit back and wait for the war to miraculously end. We will serve as an important tool in making the first steps towards… pic.twitter.com/5pqREmP8EN