Ορκίστηκε ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν (vid)

Ορκίστηκε ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν, ξάδελφος του Χασάν Νασράλα.

Ο γιος του είναι παντρεμένος με την κόρη του πρώην ηγέτη της ομάδας Σωμάτων Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε σε χτύπημα που είχε διατάξει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σαφιεντίν είναι και αυτός κληρικός - φοράει το μαύρο τουρμπάνι που υποδηλώνει καταγωγή από τον προφήτη του Ισλάμ, Μωάμεθ - και ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ. Υπηρετούσε μέχρι πρότινος ως επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη το 2017, ενώ ο ίδιος τον περασμένο Ιούνιο - μετά τη δολοφονία ενός άλλου διοικητή της Χεζμπολάχ - απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση κατά του Ισραήλ.

