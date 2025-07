Οργή στη Γαλλία με το μνημόνιο Μπαϊρού: Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση - Η Λεπέν απειλεί με πρόταση μομφής

Δριμεία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις νέες οικονομικές θέσεις της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, απειλώντας με νέα κατάθεση πρότασης μομφής.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος, Εθνικός Συναγερμός (RN), Ζορντάν Μπαρντελά ξεκαθάρισε ότι «κανένας βουλευτής του RN δεν θα δεχτεί αυτό το μέτρο» που θεωρεί «πρόκληση».

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε το δίδυμο Μακρόν - Μπαϊρού για πλήρη αποτυχία, ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους.

Après sept années de gabegie catastrophique, Emmanuel Macron et François Bayrou sont incapables de faire de vraies économies et présentent une énième facture aux Français : près de vingt milliards d’euros d’impôts et de privations.



Aucune économie sur le coût de l’immigration,…