Οργή Ρώσων στρατιωτών κατά Πούτιν: Μας ξεγέλασαν

Πριν δύο εβδομάδες η Washington Post έφερε στη δημοσιότητα επιστολές Ρώσων στρατιωτών από τα μέτωπα της Ουκρανίας, που ανέφεραν σε συγγενικά τους πρόσωπα, ότι βρίσκονται σε έναν πόλεμο γιατί «τους ξεγέλασαν».

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται τώρα από τους New York Times, υποκλαπείσες συνομιλίες Ρώσων στρατιωτών προς τους συγγενείς τους, από τα περίχωρα του Κιέβου. Συνομιλίες που δείχνουν τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά και την άποψη των ίδιων των φαντάρων για την πολιτική Πούτιν. Οι Ρώσοι στρατιώτες δεν υπάκουσαν στις εντολές και έκαναν μη εξουσιοδοτημένες κλήσεις, για να μιλήσουν με τις οικογένειές τους και να πουν τι συμβαίνει στο μέτωπο.

Οι New York Times, δημοσίευσαν τους διαλόγους αφού επί μήνες αρχικά τους μετέφραζαν και μετά πιστοποιούσαν τη γνησιότητά τους, ταυτίζοντας τους τηλεφωνικούς αριθμούς με λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διάλογοι που ακολουθούν σοκάρουν:

-Σεργκέι (τηλεφώνημα στη μητέρα του): «Κανείς δεν μας είπε ότι πάμε στον πόλεμο. Μόλις μια μέρα νωρίτερα μας προειδοποίησαν. Αυτός ο πόλεμος είναι η πιο ηλίθια απόφαση που πήρε ποτέ η κυβέρνησή μας».

-Νικίτα (σε φίλο του): «Θα κάναμε υποτίθεται ασκήσεις για δυο-τρεις μέρες. Μας ξεγέλασαν και πάλι σαν να ήμασταν μικρά παιδιά».

-Αλεξέι (στη φίλη του): «Δεν ήξερα ότι θα συμβεί αυτό. Μας έλεγαν ότι πάμε σε μια άσκηση.»

-Αλεξάντρ: «Ο Πούτιν είναι ηλίθιος. Θέλει να καταλάβει το Κίεβο; Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταφέρουμε».

-Νικίτα (στη μητέρα του): «Χάθηκε το 60% της μονάδας μου».

-Σεργκέι: «Ήταν 400 αλεξιπτωτιστές. Μόνο 38 επέζησαν επειδή οι διοικητές μας έστειλαν τους στρατιώτες στο σφαγείο».

-Σεργκέι (στη μητέρα του): «Μαμά, ούτε έναν Ναζί δεν έχω δει. Αυτός ο πόλεμος στηρίζεται σε ψεύτικες υποθέσεις. Ουδείς τον χρειάζεται. Οι άνθρωποι εδώ ζουν μια κανονική ζωή, όπως στη Ρωσία».

