Το οπλοστάσιο του στρατού της Κίνας - Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η πυρηνική «τριάδα»

Σε μια καταγραφή για το εύρος του οπλοστασίου που παρουσίασε η Κίνα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου προχώρησε την Τετάρτη το Reuters.

Ακολουθούν μερικά από τα όπλα που ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας παρουσίασε σπάνια στο κοινό, επιδεικνύοντας την αυξανόμενη ισχύ και ικανότητά του να προβάλλει τη δύναμή του μακριά από τα σύνορα της χώρας.

Πύραυλοι

Η Κίνα παρουσίασε πυραύλους με πυρηνική ικανότητα που μπορούν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα, επιδεικνύοντας για πρώτη φορά την «τριάδα» των πυρηνικών δυνατοτήτων της.

Αυτά περιλαμβάνουν τον αεροπορικό πυραύλο μεγάλου βεληνεκούς Jinglei-1, τον υποβρύχιο διηπειρωτικό πύραυλο Julang-3 και τους χερσαίους διηπειρωτικούς πυραύλους Dongfeng-61 (DF-61) και Dongfeng-31 - όπλα που αποτελούν το στρατηγικό «ατού» της Κίνας για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας της χώρας, σύμφωνα με το Xinhua.

Ο Dongfeng-5C (DF-5C) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη είναι η τελευταία έκδοση ενός προγράμματος πυραύλων που ξεκίνησε η Κίνα τη δεκαετία του 1970. Ο πύραυλος είναι υγροκαύσιμος και έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει πολλαπλές, ανεξάρτητες κεφαλές σε έναν μόνο στόχο.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι που η Κίνα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν σε προσομοιώσεις αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ. Αυτοί περιλαμβάνουν τους Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Άλλοι πύραυλοι που παρουσιάστηκαν ήταν πύραυλοι κρουζ - οι Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 - και άλλοι υπερηχητικοί πύραυλοι, οι Yingji-21, Dongfeng-17 και Dongfeng-26D, οι οποίοι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ήταν εξοπλισμένοι με «ικανότητες μάχης σε όλες τις καιρικές συνθήκες».

Όπλα λέιζερ

Η Κίνα έχει αναπτύξει όπλα λέιζερ ως άμυνα κατά των επιθέσεων με drones. Η πλήρης γκάμα των συστημάτων αντι-drone που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση περιελάμβανε ένα πυραυλικό όπλο, όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας και όπλα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτά αντιπροσώπευαν μια «τριάδα» στα συστήματα αντι-drone του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Drones

Η Κίνα παρουσίασε drones που μπορούν να λειτουργούν υποβρύχια και στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων drones που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση και για να χτυπήσουν στόχους. Παρουσίασε επίσης μη επανδρωμένα ελικόπτερα σχεδιασμένα να εκτοξεύονται από πλοία.

Τα συστήματα που βασίζονται στη θάλασσα περιλάμβαναν υποβρύχια, επιφανειακά σκάφη και ένα σύστημα τοποθέτησης ναρκοπεδίων.