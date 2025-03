Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής στο Παρίσι: Απέκλεισαν την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσία (pics)

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής στο Παρίσι για την ειρήνη στην Ουκρανία, με την παρουσία του Βολοντίμρ Ζελένσκι. Οι 31 χώρες απέκλεισαν το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και συμφώνησαν αντιθέτως να τις ενισχύσουν για να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Η Σύνοδος Κορυφής διήρκεσε τρεις ώρες και είχε ως στόχο τη διαμόρφωση των εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, ανάμεσά τους και η ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο μίας ακόμη υποθετικής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Ρωσία δεν θέλει κανένα είδος ειρήνης», προειδοποίησε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου κορυφής των συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι και προειδοποίησε ότι η άρση των κυρώσεων τώρα θα είναι καταστροφή για τη διπλωματία.

Paris Summit on Ukraine: Leaders & representatives from 31 countries gather to discuss military aid and a peacekeeping coalition. Host: 🇫🇷 Macron & 🇬🇧 Starmer. Attendees include 🇩🇪 Scholz, 🇮🇹 Meloni, 🇵🇱 Tusk, 🇺🇦 Zelensky, 🇪🇺 Von der Leyen, and others. pic.twitter.com/NWOX6PSI1m