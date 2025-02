Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία: Ανοίγει ο δρόμος για συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από περίπου 4,5 ώρες.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «πήγαν καλά», ενώ συζητήθηκαν οι όροι για μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε το TASS.

Μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Ουσάκοφ. Πρόσθεσε επίσης, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για μια συνάντηση.

Πάντως, όπως αναφέρει το CNN, η αμερικανική πλευρά τόνισε ότι η εν λόγω συνάντηση δεν αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά την επεξεργασία του κατά πόσον η Ρωσία είναι ειλικρινής όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Ρωσία λέει ότι προτεραιότητά της είναι να αρχίσει η εξομάλυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Pues ya han empezado las negociaciones... por ahora solo este recibimiento a la delegación rusa, primero saludan a Lavrov, luego a Ushakov, al tercero no lo conozco y al pobre Dimitriev no le hacen casito (es la figura de más bajo nivel... pero no por ellos menos importante). pic.twitter.com/Z4l3XeGgkH