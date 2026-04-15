Ολλανδία: Χρηματοδότηση σχεδόν 250 εκατ. ευρώ για κατασκευή drones για την Ουκρανία

Η Ολλανδία θα δαπανήσει 248 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή drones που θα ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα η Ολλανδή υπουργός Άμυνας, Ντιλάν Γέσιλγκους.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στα πεδία των μαχών. Οι Ουκρανοί τα χρησιμοποιούν με απίστευτη δεξιότητα για να αποκρούουν τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε σήμερα μετά τις συζητήσεις που είχε με ομολόγους της από χώρες του ΝΑΤΟ και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Βερολίνο. Διευκρίνισε πως τα drones θα κατασκευαστούν τόσο στην Ολλανδία όσο και στην Ουκρανία.

Τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν ήδη προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 3,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα στοιχεία που δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε εξέφρασε σήμερα την αισιοδοξία του για το ότι η συμμαχία θα χρηματοδοτήσει επιτυχώς την αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία μέσω του μηχανισμού της Λίστας Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL) πριν από το τέλος του έτους.

«Είμαι αισιόδοξος» δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ενώ παραδέχθηκε ότι η κατανομή των βαρών εντός της συμμαχίας παρέμεινε άνιση.

«Ένας περιορισμένος αριθμών χωρών κάνουν τη δύσκολη δουλειά – αλλά βλέπουμε αλλαγή προς το καλύτερο», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει ότι χρειάζεται για να παραμείνει στη μάχη. Υπάρχει λοιπόν μια ευρεία συμφωνία για αυτό και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία επανέλαβε από τη Ρώμη τη σταθερή στήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία, μετά τη συνάντησή της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του Κιέβου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπη.

Η Μελόνι, επίσης, τόνισε ότι η χώρα της εύχεται να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ιταλία επιθυμεί να αναπτύξει κοινή παραγωγή drone με το Κίεβο, «τομέας στον οποίο, η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει κύριας σημασίας ρόλο».