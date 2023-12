Ολλανδία: Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Σίπχολ ματαιώθηκαν λόγω χιονόπτωσης

Δεκάδες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σίπχολ, ακυρώθηκαν σήμερα εξαιτίας της χιονόπτωσης η οποία αναμένεται να πλήξει την Ολλανδία αργά το μεσημέρι.

Η ιστοσελίδα του αεροδρομίου κατά τις 12 τοπική ώρα σήμερα ανέφερε ότι σχεδόν 150 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις είχαν ματαιωθεί.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρία KLM, ο βασικός χρήστης του αεροδρομίου, δήλωσε στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP ότι ματαίωσε 65 ευρωπαϊκές πτήσεις για το μεσημέρι και το απόγευμα.

There is a forecast of snow this afternoon. Flights to and from Schiphol may be delayed and/or cancelled. Check https://t.co/EF3Uc5sdEl, our app or contact your airline for current flight information.