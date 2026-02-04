Το δημόσιο έλλειμμα της Ρωσίας μπορεί να τριπλασιαστεί σε σχέση με τον επίσημο στόχο μέχρι το τέλος του 2026, καθώς η μείωση των αγορών πετρελαίου από την Ινδία και οι αυξανόμενες εκπτώσεις στο εμπόριο πετρελαίου μειώνουν τα έσοδα, ενώ οι δαπάνες ενδέχεται να είναι υψηλότερες από το αναμενόμενο, σύμφωνα με πηγή κοντά στην κυβέρνηση που μίλησε στο Reuters.

Η πηγή επικαλέστηκε υπολογισμούς οικονομολόγων από μια κυβερνητική ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Αυτοί οι υπολογισμοί αποτελούν το πιο πρόσφατο σημάδι των αυξανόμενων πιέσεων στην ρωσική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει κυρώσεις, υψηλά επιτόκια και έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Οι υπολογισμοί έδειξαν πιθανή πτώση των εσόδων από την ενέργεια κατά 18% το 2026 σε σύγκριση με το σχέδιο της κυβέρνησης, ωθώντας το έλλειμμα μεταξύ 3,5% και 4,4% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το προγραμματισμένο 1,6% του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις υποθέτουν επίσης αύξηση των δαπανών μεταξύ 4,1% και 8,4%.

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού αναμένεται να μειωθούν κατά 6% από το σχέδιο, στα 37,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια (494,78 δισ. δολάρια).

«Η κατάσταση του προϋπολογισμού επιδεινώνεται ραγδαία. Τα έσοδα θα είναι χαμηλότερα και οι δαπάνες υψηλότερες», δήλωσε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Εκτός αν αλλάξει κάτι ριζικά, οι υπολογισμοί της ρωσικής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας βασίζονται γενικά στο status quo — ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που πλησιάζει τώρα τα τέσσερα χρόνια, θα συνεχιστεί μέχρι το 2026 και ότι οι δυτικές κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

Τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, έδειξαν ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού από την ενέργεια μειώθηκαν κατά το ήμισυ τον Ιανουάριο, στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο του 2020, στα 393,3 δισεκατομμύρια ρούβλια (5,13 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η ρωσική οικονομία, η οποία τα πήγε σχετικά καλά κατά τα πρώτα τρία χρόνια του πολέμου, επιβραδύνθηκε απότομα πέρυσι, καθώς η μάχη της κεντρικής τράπεζας κατά του πληθωρισμού ώθησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι δυτικές κυρώσεις που στοχεύουν τον ρωσικό ενεργειακό τομέα και τους πελάτες του έχουν ως αποτέλεσμα το ρωσικό πετρέλαιο να διαπραγματεύεται με εκπτώσεις άνω του 20% σε σχέση με τα διεθνή σημεία αναφοράς.

Η άνοδος του ρουβλίου κατά 45% έναντι του δολαρίου πέρυσι έπληξε επίσης τα έσοδα, καθώς οι φόροι επί του πετρελαίου υπολογίζονται σε δολάρια αλλά καταβάλλονται σε ρούβλια.

Οι υπολογισμοί έγιναν πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώσει ότι έπεισε την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αλλά η πηγή ανέφερε ότι βασίστηκαν σε μια υποθετική μείωση των ινδικών αγορών κατά 30%, μια υπόθεση που παραμένει σε ισχύ προς το παρόν.

Η Ρωσία διαθέτει 4,1 τρισεκατομμύρια ρούβλια σε δημοσιονομικά αποθέματα, τα οποία η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει για να καλύψει το έλλειμμα, αλλά οι αναλυτές εκτιμούν ότι με τον τρέχοντα ρυθμό μείωσης των εσόδων, τα αποθέματα αυτά θα εξαντληθούν σε μεγάλο βαθμό μέσα σε ένα χρόνο.

Η πηγή ανέφερε ότι, ενώ το αυξανόμενο έλλειμμα και τα μειωμένα αποθέματα δεν θα προκαλέσουν οικονομική κατάρρευση, θα απαιτήσουν την αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αρχών.

«Δεν πρόκειται για καταστροφή. Είναι κάτι που μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αλλά όχι με τέτοια επιτόκια», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών πιθανόν να προτείνει περικοπές δαπανών, κάτι που θα ήταν λάθος κίνηση σε περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης.