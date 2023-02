«Οικονομία στο νερό» ζήτησε από τους Γάλλους ο Μακρόν

«Οικονομία στο νερό» ζήτησε από τους Γάλλους ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην ετήσια έκθεση αγροτικών γαλλικών προϊόντων στο Παρίσι.

Μία επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος Μακρόν προέβη σε δηλώσεις αλλά και λογομάχησε με οικολόγο ακτιβιστή.

Ειδικότερα ο Γάλλος πρόεδρος, με αφορμή την ανομβρία που πλήττει τον τελευταίο καιρό τη Γαλλία, τόνισε πως θα πρέπει όλοι να κάνουν ενέργειες εξοικονόμησης ύδατος, αποφεύγοντας τις σπατάλες και τις διαρροές.

Ως προς τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, ο Μακρόν κάλεσε τους διανομείς και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Ανέφερε επίσης πως θα συνεχιστούν ορισμένες ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

Avec Ovalie, l’égérie du Salon de l'Agriculture. Elle est la fierté de Marine et Michel, ses éleveurs, de Saint Alyre, sa commune, et aujourd’hui, la fierté du Salon et de l’agriculture française ! pic.twitter.com/cfrrQnKrkB