ΟΗΕ για σεισμό σε Τουρκία - Συρία: Η χειρότερη φυσική καταστροφή των τελευταίων 100 ετών

Έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα έκανε σήμερα ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς, να μην ξεχνάει τους χιλιάδες ανθρώπους που χρειάζονται μια στέγη και τρόφιμα την ώρα που οι διασώστες αναζητούν τυχόν επιζώντες του σεισμού της Δευτέρας που έπληξε τη νότια Τουρκία και την βορειοδυτική Συρία.

Μιλώντας στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στην τουρκική επαρχία Καχραμανμαράς καθώς οι διασώστες εργάζονταν ο Γκρίφιθς είπε ότι συνομίλησε με οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί και έχουν μείνει μες στο κρύο χωρίς τροφή μετά τον σεισμό.

"Βρίσκομαι εδώ για να διασφαλίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ξεχαστούν", είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Γκρίφιθς χαιρέτισε το "κουράγιο των μελών των υπηρεσιών διάσωσης που εργάζονται όλο το 24ωρο ελπίζοντας σε έναν ακόμη ήχο, σε έναν ακόμη επιζώντα".

"Είναι η αρχή και η εμπειρία μου λέει ότι ο κόσμος είναι πάντα απογοητευμένος στην αρχή", είπε σε μια προφανή αναφορά στην κριτική σχετικά με την ανταπόκριση των αρχών μετά τον σεισμό.

Όπως είπε ο ίδιος, αυτό που συνέβη στην περιοχή γύρω από το επίκεντρο του σεισμού είναι "το χειρότερο συμβάν των τελευταίων 100 ετών στην περιοχή".

Προφανώς, εννοούσε την χειρότερη φυσική καταστροφή στην περιοχή: Ο σεισμός της Δευτέρας ήταν ο χειρότερος που πλήττει την Τουρκία μετά το 1939.

Ο 11ετής εμφύλιος στη Συρία, από τον οποίο έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άλλοι έχουν μείνει άστεγοι, παραμένει το πιο φονικό συμβάν που έχει σημειωθεί στην περιοχή στην πρόσφατη ιστορία.

