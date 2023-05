ΟΗΕ: Έληξε η προεδρία της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Αναλαμβάνει η Ελβετία

Η μηναία εκ περιτροπής προεδρία της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έληξε. Και τώρα ήρθε η σειρά της Ελβετίας.

Μάλιστα η Ελβετία για πρώτη, αναλαμβάνει επισήμως σήμερα για τον μήνα Μάιο την προεδρία αυτού του ανώτατου οργάνου του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών στον ιστότοπό του, με βάση την τρέχουσα κατάσταση, η Ελβετία μπορεί να συγκαλέσει συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος άλλων κρατών μελών του ΣΑ. Ταυτόχρονα, η εκ περιτροπής προεδρία προσφέρει στην Ελβετία την ευκαιρία να «εστιάσει στις προτεραιότητές της» και να δώσει στο ΣΑ μια «ώθηση για τη δράση του».

Σύμφωνα με το ελβετικό ΥΠΕΞ, οι προτεραιότητες της Βέρνης περιλαμβάνουν την προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης, την προστασία αμάχων, την ενίσχυση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην πολιτική ασφάλειας και ειρήνης.

