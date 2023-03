ΟΗΕ: Το βίντεο με Ουκρανό στρατιώτη που φέρεται να εκτελείται «δείχνει αυθεντικό» (vid)

Το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν Ουκρανό στρατιώτη, που φέρεται να ήταν αιχμάλωτος πολέμου και να εκτελέστηκε με πυρά αφού φώναξε "Δόξα στην Ουκρανία", "δείχνει αυθεντικό", ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

"Λάβαμε γνώση αυτού του βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει Ουκρανό στρατιώτη εκτός μάχης που φέρεται να εκτελέστηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Βάσει προκαταρκτικής εξέτασης, πιστεύουμε ότι το βίντεο δείχνει αυθεντικό", δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας στο AFP.

Στο βίντεο αυτό διάρκειας περίπου δώδεκα δευτερολέπτων, φαίνεται ένας άνδρας με στρατιωτική στολή, αλλά άοπλος, την ώρα που καπνίζει ένα τσιγάρο. Ένας άλλος άνδρας, που δεν φαίνεται στο βίντεο, λέει στη ρωσική γλώσσα, όπως φαίνεται, σε συνάδελφό του: "τράβηξέ τον βίντεο".

"Δόξα στην Ουκρανία!", αποκρίνεται ο Ουκρανός και αμέσως δέχεται πυρά. Ο άνδρας πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει τότε: "Πέθανε, σκυλί".

Η Ύπατη Αρμοστεία υπενθυμίζει ότι έχει "τεκμηριώσει πολλές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά αιχμαλώτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών εκτελέσεων Ρώσων και Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου".

"Αμερόληπτες και αποτελεσματικές έρευνες πρέπει να διεξαχθούν για όλες αυτές τις κατηγορίες και να λογοδοτήσουν αυτοί που ευθύνονται", υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας.

🇷🇺 🇺🇦 the execution of a Ukrainian soldier enjoying his final cigarette. War is hell. pic.twitter.com/0rmsmCiF4M