ΟΗΕ: Ανησυχία για τη μεταστροφή της τουρκικής δικαιοσύνης απέναντι στους συλληφθέντες δημοσιογράφους

Έντονη ανησυχία εξέφρασε την Τετάρτη (26/03), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για τη μεταστροφή της τουρκικής δικαιοσύνης, η οποία διέταξε εντέλει τη φυλάκιση επτά δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και ενός φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, που κατηγορούνται για συμμετοχή σε παράνομες συγκεντρώσεις.

«Είναι ανησυχητικό το ότι οι αρχικές αποφάσεις ενός δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης να αφήσει ελεύθερους τους δημοσιογράφους ακυρώθηκαν αμέσως έπειτα από παρέμβαση εισαγγελέα, σύμφωνα με δικηγόρους και εκπροσώπους τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, η Λιζ Τρόσελ, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα πρέπει να διασφαλιστούν η ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, μεταξύ των οποίων και όταν καλύπτουν σημαντικές διαδηλώσεις, όπως εκείνες της Κωνσταντινούπολης», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, η Τουρκία συγκλονίζεται από ένα κίνημα αμφισβήτησης του οποίου ηγούνται οι νέοι. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριου αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε και πάλι ότι δεν θα υποχωρήσει απέναντι στον «τρόμο του δρόμου» όπως είπε.

Μέσα σε μία εβδομάδα, η αστυνομία προσήγαγε τουλάχιστον 1.400 ανθρώπους, που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε παράνομες συγκεντρώσεις, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, 172 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ημέρες για προκλήσεις και βία ή για απόκρυψη του προσώπου τους στη διάρκεια διαδηλώσεων.

Μεταξύ αυτών που έχουν φυλακιστεί είναι επτά δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), που κατηγορούνται από τις αρχές ότι έλαβαν μέρος και αυτοί σε απαγορευμένες συγκεντρώσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Γαλλικού Πρακτορείου Φαμπρίς Φρις κάλεσε την Τρίτη, το βράδυ σε «ταχεία απελευθέρωση» του φωτογράφου του AFP που μεταφέρθηκε στη φυλακή.

«Ο Γιασίν Ακγκιούλ δεν διαδήλωνε, κάλυπτε ως δημοσιογράφος μία από τις πολλές συγκεντρώσεις που οργανώθηκαν στη χώρα από την Τετάρτη, 19 Μαρτίου», είπε.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «δεν είναι παρούσα στην Τουρκία, αλλά έχουμε λάβει πολλές αξιόπιστες αναφορές που κάνουν λόγο για σύλληψη δώδεκα δημοσιογράφων, περιλαμβανομένων συλλήψεων κατ΄οίκον σε εφόδους την αυγή».

Εξάλλου, δήλωσε η εκπρόσωπος, η Ύπατη Αρμοστεία «έλαβε πολλές αναφορές που έκαναν λόγο για περιορισμένη πρόσβαση σε πολλές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που αντιβαίνει στο δικαίωμα της ελευθερίας στην έκφραση καθώς στερεί από τους ανθρώπους το δικαίωμά τους να ερευνούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες».

Την ίδια ώρα, στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο προσέφυγε η πλατφόρμα «Χ», όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/03), έπειτα από αίτημα των αρχών της χώρας να μπλοκαριστούν πάνω από 100 λογαριασμοί, εν μέσω ενός κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ειδικότερα, η ομάδα επικοινωνίας του κοινωνικού δικτύου σε ανάρτησή της, τόνισε πως «χθες, καταθέσαμε ατομική προσφυγή στο τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο αμφισβητώντας μια εντολή της Τουρκικής Αρχής Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών για αποκλεισμό 126 λογαριασμών (...) στην Τουρκία».

Yesterday, we filed an individual application before the Turkish Constitutional Court challenging an order from the Turkish Information and Communication Technologies Authority to block 126 accounts such as @metcihan, @artigercek, @haykobagdat within Türkiye. X is committed to…