Πόλεμος στο Ισραήλ

Νέες αποκαλύψεις για τη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ αποκαλύφθηκαν τη Δευτέρα, καθώς στις σορούς των τρομοκρατών βρέθηκαν οδηγίες για τη χρήση χημικών βομβών με βάση το κυάνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το δίκτυο Axios που μελέτησε τα στοιχεία των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, οι ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς έφεραν μαζί τους οδηγίες αποθηκευμένες σε στικάκια USB, που περιλάμβαναν λεπτομερή διαγράμματα για μια «συσκευή διασποράς κυανίου».

Τα στικάκια αυτά εντοπίστηκαν στα πτώματα ενόπλων της Χαμάς που εισέβαλαν στο κιμπούτς Μπέ’ερι κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όπου φέρονται να σκότωσαν ή να απήγαγαν το 20% των 1.100 κατοίκων του ισραηλινού οικισμού.

«Τα ευρήματα δείχνουν μια πρόθεση της Χαμάς να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στο πλαίσιο της τρομοκρατικής επίθεσής της κατά αμάχων», ενημέρωσε το Ισραήλ τις πρεσβείες του, συμπληρώνοντας ότι οι ένοπλοι της εξτρεμιστικής οργάνωσης είχαν λάβει οδηγίες να «διεξάγουν επιθέσεις με παρόμοιο τρόπο με εκείνον που είχε προσπαθήσει ο ISIS.

Ήδη από χθες, Κυριακή (22/10), ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι η Χαμάς είχε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει παράγοντες κυανίου εναντίον Ισραηλινών αμάχων.

Ο Χέρτζογκ παρουσιάζει υλικά που ανακτήθηκαν από μονάδα USB στο σώμα ενός τρομοκράτη της Χαμάς στο Ισραήλ, το οποίο αντιγράφηκε από την Αλ Κάιντα και περιλάμβανε «λεπτομερείς οδηγίες για τη δημιουργία χημικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων ακριβών οδηγιών για την προετοιμασία μιας συσκευής για τη διασπορά παραγόντων κυανίου». αναφέρει το Γραφείο του Προέδρου.

«Αυτό είναι υλικό που βρέθηκε στο σώμα ενός από αυτούς τους σαδιστές κακούς. Είναι υλικό της Αλ Κάιντα, επίσημο υλικό της Αλ Κάιντα», λέει ο Χέρτζογκ στο τηλεοπτικό δίκτυο. «Όταν έχουμε να κάνουμε με το ISIS, την Αλ Κάιντα και τη Χαμάς, αυτό είναι που έχουμε να κάνουμε. Και σε αυτό το υλικό, υπήρχαν οδηγίες, πώς να παραχθούν χημικά όπλα».

