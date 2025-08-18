Τρεις στόχοι βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, καθώς διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ θυμούνται ακόμα την εμπρηστική εμφάνιση του Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όταν ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος ΤζέιΝτι Βανς επέκριναν τον Ουκρανό ηγέτη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Αυτή τη φορά, οι ηγέτες της ΕΕ ταξιδεύουν στις ΗΠΑ με σκοπό να φέρουν την Ουάσιγκτον στο πλευρό της Ουκρανίας. Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία περιλαμβάνει αρχηγούς κρατών που είναι κοντά στον Τραμπ, όπως η Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

«Ο στόχος είναι κυρίως να υποστηρίξουμε τον Ζελένσκι», δήλωσε την Κυριακή στο CNBC ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο ίδιος διπλωμάτης υπογράμμισε πως «Οι κύριοι στόχοι μας είναι: εγγυήσεις ασφάλειας, παύση των σκοτωμών και διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης».

Εγγυήσεις ασφάλειας: Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα γεωπολιτικά θέματα αλλά δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσε στο CNBC ότι «οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, παρόμοιες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, είναι εξαιρετικές, αλλά δεν είναι σαφές τι θα συνεπάγονται στην πράξη».

«Σταματήστε τις δολοφονίες αμάχων»: Ο Πούτιν φέρεται να ζήτησε την αποχώρηση της Ουκρανίας από τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ στα ανατολικά της χώρας και πρόσθεσε ότι η Μόσχα μπορεί να παγώσει τις γραμμές του μετώπου στις περιοχές Χερσόν και Ζαπορίζια στα νότια.

Ωστόσο, η υπόσχεση να τερματιστεί ο πόλεμος σε αντάλλαγμα για εδαφικές παραχωρήσεις είναι από καιρό μη αποδεκτή για το Κίεβο

Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι: Ο άλλος στόχος που η Ευρώπη θέλει να επιτύχει τη Δευτέρα είναι να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου για μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν, αλλά και ο Ζελένσκι.

BBC: Γιατί η παράδοση του Ντονμπάς στον Πούτιν αποτελεί «παραίτηση και προδοσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει να πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδώσει το σύνολο των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ, σε αντάλλαγμα για το «πάγωμα» της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου από τη Ρωσία – μια πρόταση που υπέβαλε ο Πούτιν στην Αλάσκα.

Το Λουχάνσκ βρίσκεται ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό ρωσικό έλεγχο. Ωστόσο, η Ουκρανία εκτιμάται ότι έχει διατηρήσει περίπου το 30% του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών σημαντικών πόλεων και οχυρώσεων, με κόστος δεκάδες χιλιάδες ζωές Ουκρανών.

Αμφότερες οι περιοχές – γνωστές από κοινού ως Ντονμπάς – είναι πλούσιες σε ορυκτά και βιομηχανία. Η παράδοσή τους στη Ρωσία τώρα θα ήταν «τραγωδία», δήλωσε ο Ουκρανός ιστορικός Γιαροσλάβ Χρυτσάκ.

«Αυτή είναι ουκρανική επικράτεια», δήλωσε ο κ. Χρυτσάκ στο BBC. «Και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών – ιδίως οι ανθρακωρύχοι – διαδραμάτισαν τεράστιο ρόλο στην ενίσχυση της ουκρανικής ταυτότητας».

Το Ντονμπάς ήταν ένα μέρος γεμάτο Ουκρανούς από όλα τα κοινωνικά στρώματα, είπε ο Βιτάλι Ντριμπνίτσα, Ουκρανός ιστορικός. «Δεν μιλάμε μόνο για πολιτισμό, για πολιτική, για δημογραφία, μιλάμε για ανθρώπους», είπε.

Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει το Ντονμπάς από την έναρξη της ρωσικής επιθετικότητας το 2014. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια εκτιμάται ότι ζουν υπό ρωσική κατοχή. Άλλοι 300.000 εκτιμάται ότι βρίσκονται σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα παραδώσει το Ντονμπάς σε αντάλλαγμα για την ειρήνη. Και η εμπιστοσύνη στην Ρωσία ότι θα τηρήσει μια τέτοια συμφωνία – αντί να χρησιμοποιήσει απλώς την προσαρτημένη γη για μελλοντικές επιθέσεις – είναι χαμηλή.

Για αυτόν και άλλους λόγους, περίπου το 75% των Ουκρανών αντιτίθεται στην επίσημη παραχώρηση οποιασδήποτε γης στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου.

Πιο πιθανό πάντως είναι μια de facto παράδοση του ελέγχου, χωρίς επίσημη αναγνώριση του εδάφους ως ρωσικού, καταλήγει το BBC.

Bloomberg: Οι απαιτήσεις Τραμπ για ειρήνη φέρνουν τον Ζελένσκι αντιμέτωπο με αδιέξοδα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε μια αδιέξοδη κατάσταση: να διακινδυνεύσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ ή να αποδεχτεί μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πληρώνοντας το καταστροφικό τίμημα της παραχώρησης εδαφών για ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Μόσχα να επιστρέψει πιο ισχυρή σε λίγα χρόνια.

Αυτό είναι το υπαρξιακό δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Ουκρανός ηγέτης καθώς ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν από τον Τραμπ να διευκρινίσει ποιες ακριβώς εγγυήσεις ασφάλειας είναι διατεθειμένες να παράσχουν οι ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε ανοιχτός στις απαιτήσεις του Πούτιν να παραχωρήσει η Ουκρανία μεγάλες εκτάσεις στα ανατολικά, τις οποίες ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να καταλάβει από το 2014.

Παρά τις σκληρές απαιτήσεις προς την Ουκρανία, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον έτοιμες να υποστηρίξουν μια συμφωνία.

Πάντως, ο Τραμπ βρίσκεται επίσης υπό πίεση, καθώς είχε υποσχεθεί ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο θα έθετε γρήγορα τέλος στον πόλεμο, όμως αντί να υποκύψει στον Τραμπ, η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της.

Η άρνηση του Ζελένσκι να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες είναι μια θέση που μοιράζεται η πλειοψηφία των Ουκρανών. Ωστόσο, το επίπεδο υποστήριξης έχει μειωθεί καθώς οι αντεπιθέσεις αποτυγχάνουν και οι απώλειες αυξάνονται, ενώ υπάρχει ο φόβος ότι μια περαιτέρω υποχώρηση μπορεί να προκαλέσει μελλοντικές επιθέσεις.

Οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον θα είναι επίσης καθοριστικές για τον Ζελένσκι στο εσωτερικό της χώρας. Στα τέλη Ιουλίου, αντιμετώπισε την πρώτη του πολιτική κρίση από την εισβολή της Ρωσίας. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφασή του να υπονομεύσει τους θεσμούς καταπολέμησης της διαφθοράς.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι οι ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να ενθαρρύνουν τον Πούτιν να επεκτείνει την επιθετικότητά του.