Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό κρατούμενο Αμίρ Αμίρι

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι απελευθέρωσαν τον Αμίρ Αμίρι, έναν Αμερικανό υπήκοο που κρατείτο στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες μετά από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Καμπούλ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπέλερ είχε μεταβεί στην Καμπούλ για διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές κρατουμένων.

Η επίσκεψη του Μπέλερ πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τους Ταλιμπάν να επιστρέψουν τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης Μπαγκράμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας ότι «κακά πράγματα» θα συμβούν στο Αφγανιστάν αν δεν το πράξουν.

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν με ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας ότι ο κρατούμενος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

FM Muttaqi met U.S. envoy Adam Boehler, announcing the release of U.S. citizen Amir Amiri & stressed diplomacy over politics & thanked Qatar’s role. Boehler welcomed the move, calling it positive & hoped talks would continue on pending matters.@mirdef82 @aboehler @realZalmayMK pic.twitter.com/JBcrF7xlCb — Muhammad Jalal (@MJalalAf) September 28, 2025

Ο Αμίρ Αμίρι, ο οποίος κρατούνταν στο Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 2024, αφέθηκε ελεύθερος μέσω διαμεσολάβησης του Κατάρ και, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Ντόχα το βράδυ της Κυριακής.

Ο Αμίρι είναι ο πέμπτος Αμερικανός πολίτης που απελευθερώνεται από τους Ταλιμπάν φέτος χάρη στη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ αυτών ήταν και ένα Βρετανικό ζευγάρι που κρατούνταν για οκτώ μήνες και απελευθερώθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

«Θέλω να ευχαριστήσω το Κατάρ για τη βοήθειά του στην εξασφάλιση της απελευθέρωσής του», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), επιβεβαιώνοντας την απελευθέρωση. «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι κάθε Αμερικανός που κρατείται άδικα στο εξωτερικό να επιστρέψει σπίτι.»