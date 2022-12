Κραυγές Ερντογάν

Νέο παραλήρημα από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επανήλθε στις πολεμικές κραυγές κατά της Ελλάδας, με απειλές ότι αν η Αθήνα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά, αγοράζοντας όπλα από τρίτες χώρες, τότε η Τουρκία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

Επιτέθηκε παράλληλα για μια ακόμη φορά στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τις ότι στέλνουν οπλισμό στη Βόρεια Συρία, και ότι αγνοούν τα τουρκικά επιχειρήματα, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με την τρομοκρατία και θα δράσει μόνη της.

«Αν η Ελλάδα δεν μείνει δεν σταματήσει να αγοράζει όπλα για τα νησιά και να τα εξοπλίζει, η Τουρκία δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση.

«Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυραύλους μας. Φυσικά, αυτή η παραγωγή τρομάζει τον Έλληνα. Όταν λες "Tayfun", ο Έλληνας φοβάται. Λένε (οι Έλληνες) ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει», υποστήριξε ο Ερντογάν, όπως μετέδωσε το Anadolu.

Erdogan: "Greece is afraid of our missiles. They say that the TAYFUN missile will hit Athens, it will, unless you stay calm."