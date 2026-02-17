Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για μέτρα που στοχεύουν ξένα λιμάνια, τράπεζες και τρίτες χώρες που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο και την προμήθεια τεχνολογιών διπλής χρήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, αρκετές πρωτεύουσες εμφανίζονται διστακτικές απέναντι στην πρόταση για την εφαρμογή κυρώσεων σε λιμάνια στη Γεωργία και την Ινδονησία.

Η Ιταλία και η Ουγγαρία εξέφρασαν ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, το οποίο αποτελεί σημείο εισαγωγής φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, σημαντική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη.

Παράλληλα, η Ελλάδα και η Μάλτα διατηρούν επιφυλάξεις για λιμάνι στην Ινδονησία. Επιπλέον, Ιταλία και Ισπανία διαφωνούν με την επιβολή κυρώσεων σε μια τράπεζα στην Κούβα, το μοναδικό ίδρυμα στο νησί που διευκολύνει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ.

Η ανησυχία των ελληνικών και μαλτέζικων αρχών εστιάζεται επίσης στην πρόταση κατάργησης του ισχύοντος πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου και στην αντικατάστασή του με πλήρη απαγόρευση για ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες για ρωσικά φορτία. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου εξαρτάται από τη στήριξη των χωρών της G7, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην έχουν ακόμη διατυπώσει σαφή θέση.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ συζήτησαν τα μέτρα τη Δευτέρα, με στόχο την έγκριση του πακέτου εντός του μήνα. Ωστόσο, η επιτυχία του εξαρτάται από την ομόφωνη στήριξη όλων των κρατών-μελών, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την επίλυση των διαφορών. Η Ουγγαρία, παραδοσιακά αντίθετη σε μέτρα που περιορίζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της, παραμένει επιφυλακτική, ενώ εκπρόσωποι της Ελλάδας και της Μάλτας συμμετέχουν σε τεχνικές διαβουλεύσεις για να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα θα είναι εφαρμόσιμα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την απαγόρευση εξαγωγών εργαλειομηχανών και συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού προς το Κιργιστάν, όπου οι αποστολές τεχνολογιών που υπόκεινται σε κυρώσεις προς τη Ρωσία έχουν αυξηθεί δραματικά από το 2022. Οι αρχές του Κιργιστάν διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ενέργειες ιδιωτών και ότι θα παρέμβουν εφόσον προσκομιστούν αποδείξεις παρατυπιών.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης μέτρα κατά εταιρειών στην Κίνα και άλλες χώρες που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή, νέους περιορισμούς για τον «σκιώδη στόλο», καθώς και τη στοχοποίηση παρόχων κρυπτονομισμάτων και τραπεζών που διευκολύνουν την παράκαμψη κυρώσεων.