Οι Ισραηλινοί «σφυροκοπούν» τη Γάζα: Στόχος η εξόντωση της Χαμάς

Σε νέο στάδιο μπήκε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τους τρομοκράτες της Χαμάς, καθώς τη Δευτέρα, επεκτάθηκαν οι επιχειρήσεις των IDF σε ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Γάζας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, όλες οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες έχουν διακοπεί στην πόλη της Γάζας και σε άλλα μέρη της βόρειας Γάζας, όπως δήλωσε τη Δευτέρα η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών PalTel.

Η NetBlocks, μια εταιρεία παρακολούθησης του διαδικτύου με έδρα το Λονδίνο, επιβεβαίωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο έχει διακοπεί σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ζωντανά δεδομένα δικτύου δείχνουν διακοπή της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε τμήματα της #Λωρίδας #Γάζας- το περιστατικό έρχεται εν μέσω νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά την κατάπαυση του πυρός και ακολουθεί αρκετές ημέρες σχετικά σταθερής υπηρεσίας», ανέφερε η Netblocks στο Χ.

