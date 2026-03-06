Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ

Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης και διοικητή της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί, ως κατάσκοπο της Μοσάντ.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα, ο Καάνι κατηγορήθηκε για κατασκοπεία και εκτελέστηκε.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed.



Qaani, the head of the Quds Force special… pic.twitter.com/Xrk0r3wKZU — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Ο ίδιος, επικεφαλής της ειδικής μονάδας της δύναμης Quds, επέζησε από πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας, ενώ βρισκόταν μαζί με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐκατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ, από τους οποίους κατάφερε να επιβιώσει.

Ακόμη, σημειώνεται ότι εξαφανίστηκε αρκετές φορές, όπως για παράδειγμα, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό το 2024, αλλά αργότερα επανεμφανίστηκε δημόσια.

Ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με την εκτέλεσή του.

