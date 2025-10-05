Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κινητοποιεί τους Αμερικανούς διπλωμάτες για να ασκήσουν πιέσεις κατά ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ που καλεί την Ουάσινγκτον να άρει το δεκαετές εμπάργκο κατά της Κούβας, κάνοντας λόγο για υποστήριξη της Κούβας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ένα εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είδε το Reuters.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα ενημερώσουν τις χώρες ότι η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ενεργά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με έως και 5.000 Κουβανούς να πολεμούν στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας.

Το μη απόρρητο τηλεγράφημα με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου που στάλθηκε σε δεκάδες αμερικανικές αποστολές έδινε οδηγίες στους Αμερικανούς διπλωμάτες να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να αντιταχθούν στο μη δεσμευτικό ψήφισμα, το οποίο έχει ψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μεγάλη πλειοψηφία κάθε χρόνο από το 1992.

Πέρυσι, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το ψήφισμα με 187 χώρες να ψηφίζουν υπέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ήταν οι μόνες χώρες που ψήφισαν κατά, ενώ η Μολδαβία απείχε.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει διπλασιάσει τις κυρώσεις, επαναφέροντας την Κούβα στον αμερικανικό κατάλογο κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, ενισχύοντας τους οικονομικούς και ταξιδιωτικούς περιορισμούς και επιβάλλοντας κυρώσεις σε υπηκόους τρίτων χωρών που φιλοξενούν Κουβανούς γιατρούς.

Ο Τραμπ πρόσφατα «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στη Μόσχα, απειλώντας με οικονομικές κυρώσεις τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και επιτρέποντας στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία για να βοηθήσουν τις επιθέσεις της σε ενεργειακούς στόχους εντός της Ρωσίας.

Το τηλεγράφημα ανέφερε ότι η απόφαση του ΟΗΕ κατηγορούσε «λανθασμένα» τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα προβλήματα της Κούβας, τα οποία, σύμφωνα με το τηλεγράφημα, προκλήθηκαν από την «ίδια τη διαφθορά και την ανικανότητα» της Κούβας. Πρόσθεσε ότι ο στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να καταδείξει την αντίθεση της κυβέρνησης, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των «ναι» ψήφων.

«Προτιμώνται οι αρνητικές ψήφοι, αλλά και οι αποχές ή οι απουσίες/μη ψήφοι είναι επίσης χρήσιμες», ανέφερε το τηλεγράφημα, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον χρειαζόταν «συμμάχους και ομοϊδεάτες εταίρους» σε αυτή την προσπάθεια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δεκάδες νέες κυρώσεις στο νησί της Καραϊβικής από τότε που επιβλήθηκε εμπορικό εμπάργκο μετά την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο το 1959.

Σημειώνεται πως μόνο το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπορεί να άρει το εμπάργκο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Η κουβανική κυβέρνηση κατηγορεί τις αμερικανικές κυρώσεις για την εξαντλητική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα, τη χειρότερη οικονομική ύφεση των τελευταίων δεκαετιών, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη βασικών αγαθών, κατάρρευση των υποδομών και ανεξέλεγκτο πληθωρισμό.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Κούβα χρησιμοποιεί την ετήσια απόφαση του ΟΗΕ ως μηχανισμό για να παρουσιάζεται ως θύμα και ότι δεν αξίζει την υποστήριξη των δημοκρατικών συμμάχων της Αμερικής.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα παραμείνει αμέτοχη ούτε θα υποστηρίξει ένα παράνομο καθεστώς που υπονομεύει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας της χώρας μας στην περιοχή», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τα σημεία έμφασης για τους Αμερικανούς διπλωμάτες

Για χρόνια, οι τακτικές των ΗΠΑ για την αποδυνάμωση της υποστήριξης προς το μη δεσμευτικό ψήφισμα του ΟΗΕ επικεντρώνονταν στη νομιμότητα του εμπάργκο, στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ προέβλεπαν εξαιρέσεις για τρόφιμα και φάρμακα και υπογράμμιζαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα, ανέφερε το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

Όλες αυτές οι προσεγγίσεις απέτυχαν να επηρεάσουν την ψηφοφορία, πρόσθεσε. Το τηλεγράφημα παρείχε σχεδόν δύο δωδεκάδες bullet points για τους διπλωμάτες.

Η Κούβα και ο πρόεδρος της Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ υποστήριζαν ενεργά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε ένα από τα σημεία.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων ξένων στρατευμάτων στην επιθετικότητα της Ρωσίας, με περίπου 1.000-5.000 Κουβανούς να πολεμούν στην Ουκρανία», ανέφερε το τηλεγράφημα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους Κουβανούς μαχητές, αλλά είπε ότι η Ουάσιγκτον ήταν ενήμερη για τις αναφορές ότι πολεμούσαν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Το κουβανικό καθεστώς δεν κατάφερε να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιηθούν ως πιόνια στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους Αμερικανούς νομοθέτες για την αυξανόμενη κλίμακα στρατολόγησης Κουβανών μισθοφόρων από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το τηλεγράφημα κατηγόρησε επίσης την κουβανική κυβέρνηση ότι υπονομεύει τις δημοκρατίες στο δυτικό ημισφαίριο, καθώς οι εντάσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Βενεζουέλας, του σημαντικότερου πολιτικού και οικονομικού συμμάχου της Κούβας, έχουν ενταθεί. Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Καραϊβική εναντίον σκαφών από τη Βενεζουέλα που, όπως ισχυρίστηκε, μετέφεραν ναρκωτικά. Η τελευταία αμερικανική επίθεση έλαβε χώρα την Παρασκευή.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν πόλεμο στην περιοχή. Είπε ότι η καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών στο όνομα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ήταν ένα «χονδροειδές και γελοίο πρόσχημα» για επιθετικότητα.