Οι ΗΠΑ θέλουν μεγαλύτερη στρατιωτική συνεργασία με το Βιετνάμ - Στο Ανόι ο Πιτ Χέγκσεθ

Η Ουάσιγκτον επιθυμεί να εμβαθύνει τη στρατιωτική συνεργασία με το Βιετνάμ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ την Κυριακή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ανόι.

Μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας Φαν Βαν Τζιάνγκ, ο Χέγκσεθ είπε ότι οι στρατιωτικές σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Βιετνάμ περιλαμβάνουν την παράδοση τριών σκαφών στην ακτοφυλακή του Βιετνάμ και τριών εκπαιδευτικών αεροσκαφών T-6, από μια παραγγελία 12.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν αυτά τα έργα και άλλα», είπε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ένα ισχυρό και ανεξάρτητο Βιετνάμ.

«Η βαθύτερη συνεργασία θα ωφελήσει και τις δύο χώρες μας».